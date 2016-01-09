حمد الرحومي: «المجلس» يدعم سياسات الحكومة

أكد حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن إقرار 5 مشاريع قوانين في الجلسة الثالثة من دورة الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء الماضي يعكس دوره التشريعي ويؤكد أنه داعم قوي لتوجهات وسياسات الحكومة حتى لا يتعرقل أداؤها وخاصة أن من بينها مشاريع قوانين جاءت لتكريم أبناء الوطن في القوات المسلحة الذين ما زالوا في الخدمة أو نالوا الشهادة والمصابين.

وقال أن مشاريع القوانين كانت قصيرة وعبارة عن تعديلات لقوانين ومراسيم بقوانين وليست مشاريع قوانين جديدة وكانت التعديلات محدودة لذا لم تستغرق وقتا طويلا لدى اللجان أو المجلس ولكن المهم في إقرار هذه المشاريع أن المجلس لمس مدى أهميتها للمواطنين والحكومة وفي حاجة لتطبيقها وتوفير المزيد من الخدمات والتكريم لأبناء القوات المسلحة الذين أدوا الواجب ونداء القيادة والوطن في مراحل زمنية مختلفة وتكريم الشهداء والمصابين، لذلك جاءت سرعة مناقشة المجلس لهذه المشاريع.