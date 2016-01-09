خط 105 «إكسبرس» للحافلات العامة في دبي

دشّنت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، خطا سريعا «إكسبرس» جديدا للحافلات العامة داخل دبي أطلقت عليه «خط 105» وذلك بهدف دعم النقل السياحي، ونقل الخط منذ تدشينه في 17 ديسمبر الماضي 14 ألف شخص تقريبا ويبلغ سعر التذكرة 5 دراهم للرحلة الواحدة.

تطوير

وأكّدَ عادل محمد شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة، أن الخط الجديد ينطلق من محطة مترو مول الإمارات في شارع الشيخ زايد، ويصل مباشرة وبدون توقف إلى ميراكل جاردن «Miracle Garden» الواقعة على شارع الشيخ محمد بن زايد والعودة إلى نقطة الانطلاق بنفس الطريقة، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تحظى بإقبال واسع بين الناس من رواد المواصلات العامة والسائحين والزائرين القادمين إلى دبي من مختلف دول العالم.

وقال إن الهدف من وراء تدشين هذا الخط يأتي من الحرص المتواصل للهيئة على تحقيق السعادة للناس من مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا مواطنين أو وافدين أو سائحين أو زائرين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: يبدأ خط 105 الخدمة من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 8 مساء، فيما يبدأ الخدمة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 منتصف النهار إلى الساعة 10 مساء، ويبلغ زمن التقاطر 20 دقيقة بين حافلة وأخرى من الأحد إلى الخميس، و15 دقيقة يومي الجمعة والسبت.

وسائل

أكد عادل شاكري حرص هيئة الطرق والمواصلات على توسيع وتطوير شبكة الحافلات العامة والعمل المستمر على تعزيزها لتصبح أكثر تكاملاً مع وسائل المواصلات العامة الأخرى.