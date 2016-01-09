أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: التحليل التحكيمي لمبارة كمبالا سيتي أمام النادي المصري .. كابتن أحمد الشناوي -
اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

خط 105 «إكسبرس» للحافلات العامة في دبي

Google+ Print
خط 105 «إكسبرس» للحافلات العامة في دبي خط 105 «إكسبرس» للحافلات العامة في دبي

دشّنت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، خطا سريعا «إكسبرس» جديدا للحافلات العامة داخل دبي أطلقت عليه «خط 105» وذلك بهدف دعم النقل السياحي، ونقل الخط منذ تدشينه في 17 ديسمبر الماضي 14 ألف شخص تقريبا ويبلغ سعر التذكرة 5 دراهم للرحلة الواحدة.

تطوير

وأكّدَ عادل محمد شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة، أن الخط الجديد ينطلق من محطة مترو مول الإمارات في شارع الشيخ زايد، ويصل مباشرة وبدون توقف إلى ميراكل جاردن «Miracle Garden» الواقعة على شارع الشيخ محمد بن زايد والعودة إلى نقطة الانطلاق بنفس الطريقة، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تحظى بإقبال واسع بين الناس من رواد المواصلات العامة والسائحين والزائرين القادمين إلى دبي من مختلف دول العالم.

وقال إن الهدف من وراء تدشين هذا الخط يأتي من الحرص المتواصل للهيئة على تحقيق السعادة للناس من مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا مواطنين أو وافدين أو سائحين أو زائرين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: يبدأ خط 105 الخدمة من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 8 مساء، فيما يبدأ الخدمة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 منتصف النهار إلى الساعة 10 مساء، ويبلغ زمن التقاطر 20 دقيقة بين حافلة وأخرى من الأحد إلى الخميس، و15 دقيقة يومي الجمعة والسبت.

وسائل

أكد عادل شاكري حرص هيئة الطرق والمواصلات على توسيع وتطوير الحافلات العامة والعمل المستمر على تعزيزها لتصبح أكثر تكاملاً مع وسائل المواصلات العامة الأخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل