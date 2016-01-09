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الإفراج عن شابي سيلفي حريق فندق العنوان

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الإفراج عن شابي سيلفي حريق فندق العنوان الإفراج عن شابي سيلفي حريق فندق العنوان

صرح المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي بأنه تم الإفراج عن الشابين اللذين التقطا صورة سيلفي مع حريق فندق العنوان، والتي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن النيابة العامة قررت بعد التحقيقات التي أجرتها مع الشابين والاطلاع على محتوى الصورة المنتشرة وملف القضية والاستماع إلى شهود الضبط، الإفراج عن الشابين وحفظ القضية لانتفاء القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون. وناشد النائب العام أفراد المجتمع الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، والحرص على عدم نشر الإشاعات أو التشهير بالغير أو انتهاك حرية الآخرين حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

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