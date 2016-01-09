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سلطان بن زايد وطحنون بن محمد يحضران أفراح الخييلي في العين

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سلطان بن زايد وطحنون بن محمد يحضران أفراح الخييلي في العين سلطان بن زايد وطحنون بن محمد يحضران أفراح الخييلي في العين

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية مساء أمس حفل الاستقبال الذي نظمه محمد مبارك الخييلي بمناسبة زفاف نجليه عامر الى كريمة مبارك محمد سلطان الخييلي ومغير الى كريمة راشد حارب الخييلي وذلك بقاعة المؤتمرات في منطقة الخبيصي في مدينة العين.

كما حضر الحفل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء ووجهاء وأعيان القبائل والمدعوين في مدينة العين.

وتخلل الاحتفال تقديم عروض الفنون الشعبية والتراثية بهذه المناسبة.

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