5 معايير لتقييم 13 مشروعاً بمبادرة «في دبي نتعلم»

حدد برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 5 معايير لتقييم 13 مشروعاً مبتكراً في برنامج صناع التفوق ضمن مبادرة «في دبي نتعلم» قدمتها الجهات الحكومية المشاركة بواقع مشروع مقترح لكل جهة يمكنها من خلاله تطوير جانب من جوانب الأداء المؤسسي عن طريق التعلم من أفضل الممارسات العالمية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة التعلم المؤسسي ونقل وتبادل المعرفة في القطاع الحكومي بالتعاون مع خبراء دوليين في هذا المجال.

وقال الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام للبرنامج لـ«البيان»: «يتضمن برنامج اللقاء 3 جلسات تم توزيع الفرق المشاركة عليها بحيث يتم في كل جلسة تقديم من 4 إلى 5 عروض مدة كل منها 10 دقائق يليها جلسة أسئلة من فريق محكمين يتم تشكيله من المشاركين في الجلسات الأخرى وتمتد جلسة الأسئلة لـ25 دقيقة ومن ثم يتم اختيار المشروع الأفضل لكل جلسة وفقاً لمعايير هي مستوى التقدم في تطبيق المشروع منذ اللقاء الأول ويحتسب عليه 60% من الدرجة، والخطط المستقبلية للمشروع ويحتسب عليها 10%، والدروس المستفادة ويحتسب عليها 10%، وأما المعيار الرابع فيتعلق بروح الفريق ومستوى الالتزام بواقع 10%، وأخيرا معيار اسلوب ومهارات العرض والتقديم وتم تخصيص 10% لهذا المعيار».

لقاءات

وأوضح أن التجربة الأولى للمبادرة سيتم تنفيذها على مدار سنة كاملة بدأت في اكتوبر الماضي لغاية اكتوبر المقبل، وتتضمن 4 لقاءات وتم في اللقاء الأول تكريم مركز دبي للإحصاء في نوفمبر الماضي كأفضل نسبة تقدم وانجاز بين المشاريع المشاركة، وهناك لقاءات أخرى لاستعراض التقدم في مشاريع، حيث سيعقد اللقاء الثاني خلال 18 الشهر الجاري واللقاء الثالث في 18 ابريل المقبل، أما اللقاء الأخير فسيعقد في اكتوبر المقبل وسيتم تكريم المشروع الاكثر تقدما في الانجاز على مدار سنة كاملة.

تقارير شهرية

وذكر الدكتور النصيرات أنه عقب اللقاء الأول قام فريق يتكون من خبيرين عالميين يصاحبهما الدكتور زياد الكحلوت مستشار الجودة والتميز ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بتنفيذ زيارات ميدانية للجهات المشاركة وعددهم 13 جهة، حيث اطلع فريق الخبراء على إنجازات فريق عمل كل مشروع وقدم الإرشادات والنصائح اللازمة.

أنظمة

وبين النصيرات أنه تم انشاء نظام تقارير شهرية وكل جهة مشاركة ترسل تقريرا شهريا للاطلاع عليه من قبل فريق البرنامج وابداء الملاحظات، مشيرا إلى أن البرنامج قام بتشجيع فرق الجهات الحكومية على المشاركة في فعاليات ومؤتمرات عالمية في مجال المقارنة المرجعية والتعلم من أفضل الممارسات، وشارك خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين فريق عمل مركز دبي للإحصاء ضمن برنامج «صناع التفوق» في المؤتمر الدولي التاسع للمقارنات المعيارية والذي تم تنظيمه في دبي. كما شارك فريق عمل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المسابقة الدولية الرابعة لأفضل الممارسات والتي نظمت في العاصمة الفلبينية مانيلا حيث حقق المركز الأول ضمن 22 ممارسة دولية من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وسنغافورة.

تبادل المعرفة

واختار برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 13 مشروعا من بين 23 مشروعا تم ترشيحها من قبل الجهات الحكومية، تهدف إلى الاستفادة من نقل وتبادل المعرفة، والتعلم المؤسسي في تطوير وتحسين الأداء والخدمات الحكومية، وتم ترشيح فريق مكون من 3 -6 أشخاص لكل مشروع.