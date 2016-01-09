العراق ينفى اشتباك القوات التركية فى الشمال مع تنظيم داعش

>نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية تعرض القوات التركية فى شمال العراق لهجوم من قبل تنظيم الدولة داعش أو الاشتباك معه مفندة بذلك ادعاءات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وقال نبأ عاجل على التلفزيون الرسمى إن قيادة العمليات المشتركة تنفى تعرض موقع القوات التركية فى بعشيقة لهجوم إرهابى من قبل تنظيم الدولة الإسلامية فى الآونة الأخيرة.

ونفت أيضا قيادة العمليات المشتركة ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن الرئيس التركى بشأن وقوع اشتباك بين القوات التركية وتنظيم الدولة الإسلامية داخل الأراضى العراقية سواء فى بعشيقة أو أى منطقة أخرى.

وكان أردوغان قد قال أمس الجمعة إن هجوم تنظيم داعش على القاعدة العسكرية التى تقوم فيها القوات التركية بتدريب فصيل سنى عراقى يظهر أن قرار تركيا بنشر قوات هناك له ما يبرره.

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