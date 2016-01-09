"ولى عهد أبو ظبى" يبحث مع محمد بن سلمان الأحداث الراهنة بالمنطقة

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى أبو ظبى، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى المملكة العربية السعودية

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة ولى ولى العهد السعودى، وبحث معه العلاقات الأخوية المتميزة التى تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل الأحداث والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصل الى مطار الرئاسة بأبوظبى وفى استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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