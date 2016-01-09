Dilwale يكتسح قمة ايرادات البوكس أوفيس

أصدرت شركة Red Chillies منتجة فيلم Dilwale للنجمين شاروخان وكاجول بياناً صحفياً أكدت فيه إكتساح الفيلم قمة ايرادات البوكس أوفيس.

منحت تقارير إيرادات شباك التذاكر فيلم Dilwale في يومه الـ 21 أيّ في أسبوعه الثالث، المرتبة الأولى بين الأفلام المعروضة، كما نوّهت بمخرجه الموهوب روهيت شيتي الذي أثبت مهاراته الإخراجية عبر أفلام كثيرة ناجحة قام بإخراجها في الماضي مثل سلسلة Golmaal وSingham.

وبلغت إيرادات Dilwale حتى الآن 338.75 كروكر، الرقم الذي أسرّ قلب بطله شاروخان، ما يثبت خبر تخطيط تعاون الأخير مجدداً مع المخرج روهيت شيتي في المستقبل القريب.

ولقي Dilwale رواجاً كبيراً في أنحاء العالم وقد أنشأ الفيلم معايير جديدة في الأسواق العالمية الرئيسية. هذا ما قاله غوراف فيرما، مدير الإيرادات في الشركة المنتجة، واضاف أنه واثق في حال فتحت أسواق جديدة مثل ألمانيا والبيرو فإنها ستضيف المزيد من أرقام الإيرادات.

هذه الإيرادات خوّلت فيلم Dilwale تحقيق السباق مع نظرائه من الأفلام مثل Bajirao Mastani الذي يلعب فيه دور البطولة رانفير سينغ وديبيكا بادوكون وبريانكا شوبرا والذي يسجل حتى الساعة نسبة إيرادات مهمة ولا يستهان بها أبداً.

فيلم Dilwale أصبح اليوم أول عمل سينمائي يتجاوز الرقم القياسي في الهند و الخارج أيضاً من حيث الإيرادات، متخطياً بالتالي الرقم الذي سبق وحققه فيلم سلمان خان Bajrangi Bhaijaan.

شاروخان و كاجول يترجمان قصة Dilwale الرومانسية برقصة ساحرة