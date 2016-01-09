سلطان الطرب جورج وسوف ينقذ حياة طفل صغير!

يدعم سلطان الطرب جورج وسوف بالتعاون مع "هبة الحياة - لبنان" "Gift of Life - Lebanon" عملية جراحية في القلب لإنقاذ حياة الطفل كريم البالغ من العمر 5 سنوات، حيث ستجري العملية الأسبوع المقبل لتمنح كريم حياة جديدة.

الجمعية شكرت سلطان الطرب جورج وسوف وعينته سفيراً فخرياً، وواحداً من سفرائها حول العالم.

يشار إلى أنه في كل عام يولد طفل واحد من مائة طفل يعاني من عيب خلقي في القلب، و هو أكثر التشوهات الخلقية شيوعاً والمسبب الأول لوفاة الأطفال في السنة الأولى من العمر.

تعمل Gift of Life - Lebanon هبة الحياة – لبنان وبالشراكة مع المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت AUBMC على تأمين عمليات جراحية في القلب المفتوح لأي طفل في لبنان بحاجة الى ذلك. هنالك أكثر من 100 طفل ينتظرون الفرصة السانحة لهم لمنحهم الحياة.

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