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أبو بكر سالم في عمل غنائي جديد

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السبت 09-01-2016 00:21

يطلق الفنان أبو بكر سالم خلال الفترة القادمة أغنية سينجل جديدة، يتعاون فيها مع الملحن طلال وتوزيع الموسيقار أمير عبدالمجيد.

الأغنية تم تسجيلها مؤخراً في الرياض، وتحمل عنوان ""شوف لي حل"، وقام بالإشراف الفني عليها الملحن زيد الجيلاني.

يشار إلى أن الفنان أبوبكر سالم تعاون للمرة الأولى مع الملحن طلال في أغنية "قالوا وقالوا" التي قدمها منذ أشهر من كلمات الشاعر طارش قطن وتوزيع الموسيقار طارق عاكف، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد الدوغجي.

 

 

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