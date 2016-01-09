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بالفيديو – فريق درجة رابعة يجبر ليفربول على خوض لقاء إعادة في كأس إنجلترا

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بالفيديو – فريق درجة رابعة يجبر ليفربول على خوض لقاء إعادة في كأس إنجلترا بالفيديو – فريق درجة رابعة يجبر ليفربول على خوض لقاء إعادة في كأس إنجلترا

أجبر فريق إكستر سيتي أحد أندية الدرجة الرابعة في الدوري الإنجليزي نظيره ليفربول على خوض لقاء إعادة في كأس إنجلترا بعد التعادل معه إيجابيا بهدفين لكل فريق.

واستضاف إكستر نظيره ليفربول يوم الجمعة في إطار الدور الـ64 من كأس إنجلترا.

وخاض ليفربول المباراة بدون وجود العديد من لاعبيه الأساسيين نظرا للإصابات.

افتتح أصحاب الأرض أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة عن طريقة توم نيكولس، قبل أن يعدل ليفربول النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط عن طريق جيروم سينكلير.

وعاد إكستر وتقدم مجددا عن طريق ليي هولميز في الدقيقة 45.

لكن أنقذ براد سميث ليفربول من الهزيمة بتسجيله لهدف التعادل في الدقيقة 73.

وتنص لوائح كأس إنجلترا على خوض لقاء إعادة حال التعادل في نتيجة المباراة لأنه لا يوجد وقت إضافي.

ويهدف ليفربول لحمل الكأس للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ عام 2006 حيث توج بها لآخر مرة.

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فيديو اليوم السابع

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