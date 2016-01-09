فتح بوغاز الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئه العامة لميناء الإسكندرية، إن سلطات الميناء قررت العاشرة من مساء اليوم فتح بوغازالإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية.

ووصلت سرعة الرياح وشدة التيار وارتفاع الموج إلى المعدلات التى تسمح بدخول وخروح السفن من وإلى الميناء بأمان.

وأضاف الغندور، أن الحركة والخدمات البحرية بالميناء بدأت فى إرشاد السفن المتواجدة بالمخطاف الخارجى والجاهزة للدخول، والسماح لها بالدخول طبقا للأولويات، كما تم تقديم كافة المساعدات للسفن الجاهزة للسفر والسماح لها بمغادرة الميناء لتعود بذلك حركة العمل الطبيعية.