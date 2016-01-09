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مظهر شاهين: من يدعى النبوة "مريض نفسى" ويجب علاجه بمصحة

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مظهر شاهين: من يدعى النبوة "مريض نفسى" ويجب علاجه بمصحة مظهر شاهين: من يدعى النبوة "مريض نفسى" ويجب علاجه بمصحة
قال الشيخ مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم، معلقا على ادعاء بعض الأشخاص للنبوة خلال الفترة الأخيرة، أن الله عز و جل يقول أن النبى محمد هو خاتم المرسلين، مؤكدا أن أى شخص يدعى النبوة فهو "كاذب أو مجنون".

وأضاف "شاهين" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن أى شخص يدعى النبوة كذاب أو "مريض نفسى"،مطالبا الدولة بمنع ظهور أى شخص يدعى النبوة فى وسائل الإعلام، متابعا:"يجب أن يكون هناك محاسبة له ولمن روج له، والتصدى لهم بوضعهم فى مصحات نفسيه للعلاج".


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