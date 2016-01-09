عواصف رملية تضرب سانت كاترين.. ورئيس المدينة: مستعدون لأى طوارئ

قال المهندس السيد عبد الصادق، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد أتربة وعواصف رملية، حجبت الرؤية تمامًا عن المواطنين منذ صباح أمس الجمعة، وجميع الأجهزة التنفيذية مستعدة لأى طوارئ.

وأشار عبد الصادق فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن محافظ جنوب سيناء، أعطى اهتمامًا بالغا بالتجمعات البدوية، وسيتم قريبا تسليم 30 منزلاً بدويا بقرية الطرفة، وتجمع السلام، بعد انتهاء أعمال اللجنة المُشَكَّلَة لفرز الأوراق المُقَدَّمَة للحصول على البيوت.

وأضاف: "جارى الانتهاء من أعمال رصف طريق الشيخ عواد بطول 7 كيلو مترات، ولم يتبقَ إلا كيلو متر رصف ثم الافتتاح" مشيرًا إلى أن هذا الطريق سيكون مفتاح التنمية للتجمعات البدوية بمدينة سانت كاترين، لما له من أهمية ربط التجمعات البدوية ببعضها.

توجد ثلاثة تجمعات رئيسية على هذا الطريق وهى: تجمع وادى غربة، والشيخ عواد 1، والشيخ عواد 2.

وأكد عبد الصادق أنه بعد افتتاح الطريق، سيتم إنشاء الـ30 منزلاً لخدمة أهالى التجمعات الثلاثة والعمل فى البنية التحتية، بالإضافة إلى إقامة مزرعة نموذجية لخدمة منطقة الشيخ عواد، والإشراف عليها من قِبَل جهاز تعمير جنوب سيناء.



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