أستاذ جراحة أورام: الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدى

يعتبر سرطان الثدى هو مرض العصر الذى تخشى النساء من الإصابة به، ويذهب القليل منهن إلى مراكز الفحص للاطمئنان الدورى، ويخاف الغالبية من القيام بهذه الفحوصات وهو ما يزيد من خطره.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يقول الدكتور محمد شعلان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى وأستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام: "يعتبر سرطان الثدى أكثر أنواع السرطان انتشارا بين السيدات فى مصر والعالم حيث يمثل حوالى 29% من حالات السرطان بين السيدات على مستوى العالم".
>ويضيف: "ما يقرب من 37.5% من حالات السرطانات بين السيدات المصريات على مستوى المعهد القومى للأورام، وهناك دراسة قمت بها حول مرض سرطان الثدى فى الشرق الأوسط والتى تفيد بأرقام مرعبة نريد أن نتكاتف جميعا لتغييرها وتحسين حالة المرأة فى الوطن العربى بأكمله، ومن النتائج التى توصلت إليها، 91% من السيدات لديهن معلومات عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدى ليساعدهن فى النجاة من المرض إلا أن 53% منهن فقط من يقمن بإجراء الفحص الطبى".
سرطان الثدى هو أكثر الأنواع انتشارا..
>يقول الدكتور محمد شعلان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى وأستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام: "يعتبر سرطان الثدى أكثر أنواع السرطان انتشارا بين السيدات فى مصر والعالم حيث يمثل حوالى 29% من حالات السرطان بين السيدات على مستوى العالم".
سرطان الثدى فى مصر..
>ويضيف: "ما يقرب من 37.5% من حالات السرطانات بين السيدات المصريات على مستوى المعهد القومى للأورام، وهناك دراسة قمت بها حول مرض سرطان الثدى فى الشرق الأوسط والتى تفيد بأرقام مرعبة نريد أن نتكاتف جميعا لتغييرها وتحسين حالة المرأة فى الوطن العربى بأكمله، ومن النتائج التى توصلت إليها، 91% من السيدات لديهن معلومات عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدى ليساعدهن فى النجاة من المرض إلا أن 53% منهن فقط من يقمن بإجراء الفحص الطبى".