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أخبار السعودية اليوم..ولى ولى العهد السعودى يستبعد نشوب حرب بين الرياض وطهران

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أخبار السعودية اليوم..ولى ولى العهد السعودى يستبعد نشوب حرب بين الرياض وطهران أخبار السعودية اليوم..ولى ولى العهد السعودى يستبعد نشوب حرب بين الرياض وطهران
ركزت أخبار اليوم على استبعاد الأمير محمد بن سلمان، أن يتحول الخلاف الذى نشب بين السعودية وإيران إلى حرب مباشرة، وتناولت أخبار السعودية اليوم تهديد راكبة مصرية بتفجير طائرة فى جازان.
>وركزت اخبار السعودية اليوم، على تصريحات ولى ولى العهد السعودى، أن السعودية لا تتوقع أن تندلع حرب بين الرياض وطهران، وترى من يدفع بهذا الاتجاه ليس فى صوابه "لأن حربا بين السعودية وإيران ستكون بداية لكارثة كبيرة فى المنطقة، وستؤثر على العالم، وبالطبع لن نسمح بذلك".

وقال الأمير محمد ردا على تأثير الخلاف على تصعيد التوترات الإقليمية إن المملكة ترى ما حدث غريبا، إذ كان هناك مظاهرات ضد السعودية فى إيران، فما علاقة إيران بمواطن سعودى ارتكب جريمة فى السعودية، وحوكم فى محكمة سعودية فى إيران "فهذا يثبت أن إيران عازمة على مد نفوذها فى دول المنطقة".

وعما إذا كانت السعودية صعدت من التوترات بقطع العلاقات الدبلوماسية، أكد محمد بن سلمان فى حواره الذى استمر خمس ساعات، أن قرار المملكة كان لمنع التصعيد، فإذا كان تم الهجوم على دبلوماسى سعودى أو عائلته، وقتها كان موقف إيران ليكون صعبا للغاية "لذا نحن منعنا إيران من الحرج، السفارة تعرضت للحرق والحكومة الإيرانية تشاهد هذا، فماذا كان سيحدث إذا تعرض الدبلوماسيون للاعتداء".

فيما تناولت أخبار السعودية اليوم، إجبار رجال الأمن فى مطار جازان السعودى، راكبة مصرية على النزول من الطائرة، بعد تلقيهم بلاغا من طاقمها يفيد بأن الراكبة هددت بتفجير الطائرة، بعد محاولة إنزال حقيبتها الضخمة.

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مصر 365

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