اليمن يتراجع عن قرار طرد مسؤول اممى

تراجعت الحكومة اليمنية عن قرارها طرد ممثل الأمم المتحدة لحقوق الانسان، كما أفاد دبلوماسيون فى المنظمة الدولية الجمعة.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت الخميس ممثل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان فى اليمن جورج ابو الزلف شخصا غير مرغوب فيه، متهمة اياه بانه لم يكن "محايدا" فى إبلاغه عن وضع حقوق الإنسان فى البلد الغارق فى الحرب.

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