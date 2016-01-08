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بالفيديو.. الداخلية: مهاجمى فندق الغردقة دخلا عبر مطعم مطل على الشارع

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بالفيديو.. الداخلية: مهاجمى فندق الغردقة دخلا عبر مطعم مطل على الشارع بالفيديو.. الداخلية: مهاجمى فندق الغردقة دخلا عبر مطعم مطل على الشارع

كتب: أحمد عبد الرحمن

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع العلاقات العامة والإعلام، إن اثنين مجهولين قاما بالتسلل والدخول بفندق فى الغردقة، ودخلا عبر مطعم مطلع على الشارع وقاما بمحاولة تهديد النزلاء بسلاح أبيض، مضيفاً أن القوات المعينة لخدمة تأمين الفندق تعاملت معهما على الفور، وأثناء محاولة الهروب أصيب 3 سائحين بجروح، اثنين نمساويين وأخر سويدى، وتلقى أحدهم العلاج وخرج من المستشفى.
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>وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نظرة" على فضائية صدى البلد، أن تعامل قوات الأمن مع الشخصين أسفر عن مصرع أحدهما ويدعى محمد حسن محمد محفوظ مواليد 94 طالب، وإصابة الأخر بإصابات بالغة، حيث تم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الحادث.


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