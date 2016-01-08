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ننشر تحذيرات "المرور" لقائدى السيارات خلال العواصف الترابية

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ننشر تحذيرات "المرور" لقائدى السيارات خلال العواصف الترابية ننشر تحذيرات "المرور" لقائدى السيارات خلال العواصف الترابية
أكد العقيد مصطفى إبراهيم مدير إدارة العمليات بالمرور، أن هناك إرشادات عامة تناشد الإدارة برئاسة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور من اتباعها للوقاية من الحوادث المرورية وجود العاصفة الترابية، المنتشرة أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية والتى أدت إلى تباطؤ حركة المركبات أعلى الطرق.

وأوضح مدير الإدارة لـ"ليوم السابع" أنه يجب على قائدى المركبات بعدم السير بسرعات عالية لعدم وقوع أى مرورية وشدد على ضرورة اتباع تعليمات المرور واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق والسريعة والمناطق المكشوفة وإغلاق نوافذ السيارات أثناء القيادة لعدم دخول الهواء للمركبات مما يؤدى إلى انقلاب السيارات.

وأشار العقيد إبراهيم أنه يجب على مرتادى الطرق القيادة بهدوء على كل الطرق أثناء نشاط الرياح خاصة الصحراوية ومضاعفة المسافة بين السيارات بشكل كبير، لتجنب الحوادث فى ظل هذه الأجواء وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة بالإضافة إلى استمرار التهوية الجيدة للسيارة من الداخل لعدم تكوين ''الشبورة'' على زجاجها من الداخل.

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مصر 365

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