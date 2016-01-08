أمن المنوفية يشكل فريق بحث لضبط المتهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات

قرر اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية عقب الاجتماع مع اللواء محمد مسعود مدير الأمن تشكيل فريق بحث جنائى للتحقيق فى حادث سرقة محل المجوهرات بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات.

ويترأس الفريق برئاسة العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى لفرع السادات، والمقدم خالد عبد الحليم من إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن، والنقباء كريم علام ومحمد الزناتى معاونى مباحث المركز، وذلك لسرعة القبض على المتهمين فى أسرع وقت، حيث تم وضع الأكمنة المتحركة الثابتة على مداخل ومخارج القرية لضبط الجناة.

وكان اللواء محمد مسعود الديب مدير أمن المنوفية قد تلقى العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى إخطاراً من مأمور مركز السادات يفيد بتعرض محل محل مجوهوات وحلى ذهبى بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بالمحافظة لسطو مسلح من قبل مجهولون، وقيامهم بإطلاق الرصاص على مالكه "ميشيل - ن"، الأمر الذى أدى إلى إصابته بطلق نارى فى القدم، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إصابة صاحب محل مجوهرات بطلق نارى إثر سطو مسلح بالمنوفية