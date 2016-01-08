أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: التحليل التحكيمي لمبارة كمبالا سيتي أمام النادي المصري .. كابتن أحمد الشناوي -
اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تأمر بدفن 4 عمال توفوا بسبب تناولهم وجبة كبدة فاسدة ببولاق الدكرور

Google+ Print
النيابة تأمر بدفن 4 عمال توفوا بسبب تناولهم وجبة كبدة فاسدة ببولاق الدكرور النيابة تأمر بدفن 4 عمال توفوا بسبب تناولهم وجبة كبدة فاسدة ببولاق الدكرور
أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة بدفن جثث 4 عمال، والذين توفوا بعد تناولهم وجبه كبة فادسة واخذ عينة من دمائهم لفحصها لمعرفة اسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من المقدم هانى الحسينى رئيس المباحث، بوفاة 4 عمال نتيجة تناولهم وجبة كبدة فاسدة من الشارع، أصيبوا بسببها بحالة إعياء شديدة، وبنقلهم للمستشفى توفوا فى الحال.

وتكثف أجهزة الأمن من ضبط صاحب عربة الكبدة، بعد تمكنه من الهروب، فور علمه بالواقعة، وتبين أسباب الوفاة التى أودت بوفاة العمال نتيجة تناول الكبدة، تم تحرير محضر وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.


>وفاة 4 أشخاص بسبب تناولهم وجبة كبدة فاسدة من الشارع ببولاق الدكرور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365