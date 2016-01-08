النيابة تأمر بدفن 4 عمال توفوا بسبب تناولهم وجبة كبدة فاسدة ببولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة بدفن جثث 4 عمال، والذين توفوا بعد تناولهم وجبه كبة فادسة واخذ عينة من دمائهم لفحصها لمعرفة اسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من المقدم هانى الحسينى رئيس المباحث، بوفاة 4 عمال نتيجة تناولهم وجبة كبدة فاسدة من الشارع، أصيبوا بسببها بحالة إعياء شديدة، وبنقلهم للمستشفى توفوا فى الحال.

وتكثف أجهزة الأمن من ضبط صاحب عربة الكبدة، بعد تمكنه من الهروب، فور علمه بالواقعة، وتبين أسباب الوفاة التى أودت بوفاة العمال نتيجة تناول الكبدة، تم تحرير محضر وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.

وفاة 4 أشخاص بسبب تناولهم وجبة كبدة فاسدة من الشارع ببولاق الدكرور