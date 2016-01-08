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تعرض موكب رئيس حكومة الوفاق الليبية لإطلاق نار قبل دخوله مدينة مصراتة

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تعرض موكب رئيس حكومة الوفاق الليبية لإطلاق نار قبل دخوله مدينة مصراتة تعرض موكب رئيس حكومة الوفاق الليبية لإطلاق نار قبل دخوله مدينة مصراتة

تعرض موكب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، لإطلاق نار قبيل دخوله إلى مدينة مصراتة عائدًا من زليتن بعد تقديم واجب العزاء، في ضحايا الانفجار الإرهابي بمدينة زليتن، ما اضطره إلى العودة إلى المدينة مرة أخرى.

وقال مصدر مرافق للموكب لـ”بوابة الوسط” الليلة “إن السراج والوفد المرافق له قد يعودوا إلى مصراتة على متن طائرة مروحية”.

وقدم السراج والوفد المرافق له، مساء اليوم الجمعة، واجب العزاء في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا لتدريب عناصر الشرطة أمس الخميس، وأوقع عشرات القتلى والجرحى وتبناه تنظيم “داعش”.

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