تحليل في الجول - وليد صلاح: الخطة والـ+30 أخطاء قاتلة لبيسيرو وعليه التعلم من الزمالك

"كيف تريد الفوز وأنت تلعب بـ6 أو 7 لاعبين فوق سن الـ30؟".. بهذا السؤال بدأ وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة الأسبق بالنادي الأهلي ونجم القلعة الحمراء حديثه عن جوزيه بيسيرو.

الأهلي حقق 7 انتصارات في الدوري هذا الموسم تحت قيادة بيسيرو. خسر مرتين وتعادل مرة. وجاءت أخر انتصارات أهلي بيسيرو على حساب فتحي مبروك واتحاد الشرطة 7-3. (طالع التفاصيل).

ولكن ما رأي وليد صلاح الدين في أداء الأهلي حتى الآن مع بيسيرو؟ سؤال يُجيب عنه نجم القلعة الحمراء في حديثه مع FilGoal.com.

أين الحيوية

ووجه وليد صلاح عبر FilGoal.com سؤالا إلى بيسيرو قائلا: "كيف تريد أن تفوز وأنت تلعب بـ6 أو 7 لاعبين فوق سن الـ30؟".

وأضاف "الاعتماد على أفراد الحرس القديم في الأهلي نقطة ضعف قاتلة بجانب طريقة اللعب غير الصحيحة".

وأوضح "أين الحيوية؟ لماذا لا يشارك أحمد الشيخ؟ وكذلك مؤمن زكريا ورمضان صبحي ومحمد هاني وغيرهم".

التعلم من الزمالك

وأكمل وليد صلاح الدين حديثه مع FilGoal.com قائلا: "على بيسيرو أن ينظر إلى الزمالك ويتعلم من الميزة التي يمتلكها الفريق الأبيض".

فما هي الميزة؟ يُجيب وليد صلاح الدين: "السرعة. الزمالك يمتلك سرعات كبيرة جدا بوجود مصطفى فتحي وكهربا وأحمد حمودي وعمر جابر وحازم إمام".

وأردف "حمادة طلبة أيضا اكتسب تلك المهارة وأصبح يجاري زملائه خطة اللعب في الزمالك".

خطة اللعب الأفضل

"من الأساس كيف تلعب بتلك الخطة في وجود هذا العدد من لاعبي الوسط والهجوم؟!".. رسالة جديدة استفهامية من وليد صلاح إلى بيسيرو.

ويقول وليد صلاح الدين لـFilGoal.com: "الأهلي يجب أن يلعب بخطة 4-1-3-2".

وتابع "تلك الخطة لا تضمن فقط تميز وتفوق الأهلي الهجومي بل أيضا ستجبر أي خصم على الدفاع على الأقل بـ7 لاعبين لإيقاف خطورة الخماسي الهجومي ومن هنا لن نجد خطورة على مرمى الأهلي".

ولكن هل هذه الخطة لكل مباراة؟ يُجيب وليد صلاح الدين: "أرى إن على بيسيرو اللعب بتلك الخطة باستثناء مواجهتي الزمالك والإسماعيلي عليه اللعب بـ 4-1-4-1".

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ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 22 نقطة من 10 مباريات. خلف الداخلية صاحب الـ23 نقطة من 12 مباراة ومصر للمقاصة المتصدر بـ23 نقطة من 12 مباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد في الجولة الـ13 من الدوري المصري.