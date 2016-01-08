بالفيديو - سيف زاهر يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة على الهواء مباشرة

قدم سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة استقالته على الهواء وذلك في مقدمة برنامجه الذي يبث على قناة "الحياة 2".

ومع بداية برنامج "الكورة على الحياة" يوم الجمعة تحدث سيف زاهر قائلا:"أتقدم باستقالتي من مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأردف"أتمنى لكل الزملاء التوفيق في المرحلة المقبلة".

وواصل"تشرفت بالعمل مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمدة ثلاث سنوات".

وأكمل"لكن شعرت خلال تلك السنوات بالعديد من الضغوط، والأمور كانت صعبة للغاية في ظل احتقان الشارع الرياضي".

وتابع"رأيت أن قراري بالرحيل هو أفضل شيء لأن الفترة المقبلة ستكون صعبة للغاية، ولم أرغب في التمسك بالكرسي لأنني أصبحت لا أستطيع تقديم أي جديد".

وأتم"فضلت الرحيل وأنا أشعر بحب الجميع وعدم وجود أي خلافات وأتمنى للجميع التوفيق".

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