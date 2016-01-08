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حوار في الجول - طارق السعيد يتحدث عن: عقدة إنبي التي لا يؤمن بها.. وكيفية مواجهة قوة الزمالك

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حوار في الجول - طارق السعيد يتحدث عن: عقدة إنبي التي لا يؤمن بها.. وكيفية مواجهة قوة الزمالك حوار في الجول - طارق السعيد يتحدث عن: عقدة إنبي التي لا يؤمن بها.. وكيفية مواجهة قوة الزمالك

كيف سيواجه إنبي مصادر قوة الزمالك في مباراتهما؟ وهل تبديل الجهاز الفني للفريق الأبيض سيؤثر عليه؟ ولماذا يعاني إنبي من نتائج سيئة؟ كل ذلك يجيب عنه المدرب العام للفريق البترولي طارق السعيد لـFilGoal.com.

ويستضيف إنبي منافسه الزمالك يوم السبت في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة الـ13 من الدوري المصري.

ويدخل إنبي المباراة وهو في رصيده 14 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب من 10 مباريات خاضها.

فيما يخوض الزمالك اللقاء وهو في جعبته 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس من 10 مباريات لعبها أيضا.

وكان أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أنه يهدف لكسر عقدة إنبي التي لازمت فريقه بعدم تحقيق الانتصار عليه منذ عام 2009 (طالع التفاصيل).

وكل ما يلي على لسان طارق السعيد لـFilGoal.com.

مصدر قوة الزمالك

"نعرف إمكانيات الزمالك جيدا ونخوض المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، الخروج بالتعادل على أقل تقدير حال عدم قدرتنا على الفوز، بشكل عام مواجهة بطل الدوري وأحد أفضل الفرق الموسم الجاري لن تكون سهلة بكل تأكيد".

"الزمالك يمتلك العديد من اللاعبين الذين سيشكلون خطورة كبيرة علينا حتى بدلائه أقوياء للغاية".

"أعتقد أن مصدر خطورة الزمالك يكمن في كهربا، أيمن حفني، وشيكابالا الذي جعل الزمالك فريقا ثقيلا أكثر بعد عودته من إعارته للإسماعيلي".

"هذا بالإضافة لمصطفى فتحي، وباسم مرسي اللذان يقاتلان دائما لنهاية المباريات".

كيف تواجه قوة الزمالك

"سنقوم بعمل ساتر دفاعي قوي وسوف نكون حريصين للغاية على عدم استقبال أي هدف في وقت مبكر من المباراة، هذا الأمر بالتحديد هام للغاية".

"ما سوف يساعدنا أيضا هو خوض المباراة في ملعبنا بتروسبورت، وسنحاول تقليل الأخطاء التي نرتكبها في أغلب المباريات الماضية".

"آخر ثلاث مباريات تعادلنا مرة وخسرنا مرتين، لا أستطيع القول أن فريقنا غير جيد ولكننا نواجه سوء توفيق مثل ما حدث أمام الإسماعيلي والاتحاد فقد كنا الأفضل ولكننا هُزمنا".

"أتمنى ألا تؤثر تلك المباريات على اللاعبين، يجب عليهم أن يخوضوا المباريات الكبرى بحالة معنوية مرتفعة".

"بالطبع كنا نتمني تحقيق نتائج إيجابية قبل خوض مباراة الزمالك ولكن قدر الله وما شاء فعل".

ميدو وحازم إمام

"تبديل الجهاز الفني للزمالك لن يؤثر عليه على العكس تماما أعتقد أن الفريق داوى جراحه في لقاء الداخلية وأصبح أٌوى من الأول وعاد الاستقرار إليه بذلك الانتصار".

"وجود ميدو وحازم إمام في الجهاز الفني للزمالك أعطى لاعبيه طاقة إيجابية كبيرة، والفريق سيختلف شكله خلال الفترة المقبلة بكل تأكيد".

عقدة إنبي

"لا أعترف بفكرة أن إنبي كعبه عال على الزمالك وأننا سوف نحقق نتيجة إيجابية بسبب ذلك الأمر".

"من يجتهد في الملعب ويقدم أفضل ما لديه هو فقط من يستحق الفوز في نهاية المباراة".

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