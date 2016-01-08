تعرض موكب "فائز السراج" لإطلاق نار قبل دخوله مدينة مصراتة

تعرض موكب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج إلى إطلاق نار قبيل دخوله إلى مدينة مصراتة قادماً من زليتن، ما اضطره إلى العودة إلى زليتن مرة أخرى.

وقال مصدر مرافق للموكب لموقع الوسط الليبى، مساء اليوم الجمعة، إن السراج والوفد المرافق له "قد يعودوا إلى مصراتة على متن طائرة مروحية".

وقدم السراج والوفد المرافق له، مساء اليوم الجمعة، واجب العزاء في ضحايا التفجير الإرهابى الذى استهدف مركزًا لتدريب عناصر الشرطة أمس الخميس، وأوقع عشرات القتلى والجرحى وتبناه تنظيم "داعش".