"حماس" و"الجهاد" تنعيان منفذ عملية إطلاق النار فى تل أبيب

نعت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامى فى فلسطين" منفذ عملية اطلاق النار فى تل أبيب نشأت ملحم الذى قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم بعد أسبوع من تنفيذه العملية التى أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة عدد آخر بجروح.

وقالت حركة "حماس" فى بيان صحفى إنها "تنعى الشهيد البطل نشأت ملحم الذى أربك دولة الاحتلال لأكثر من أسبوع متواصل بعد أن حطم أسطورة القبضة الأمنية التى يتفاخرون بها، ونفذ عمليته فى عقر دارهم بكل ثبات وسكينة وإبداع".

وأضافت:" نشأت هو مثال الفلسطينى الحر الذى يضحى بنفسه دفاعا عن شعبه وانتصارا لقضيته، وهو ببطولته يؤكد على وحدة شعبنا فى أماكن تواجده كافة، وعلى الموقف الفلسطينى العام الداعم لمشروع المقاومة".

بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين اغتيال ملحم. مؤكدة حق الشعب الفلسطينى فى مقاومة الاحتلال والتصدى لإرهابه وعدوانه وعنصريته .

وقالت الحركة فى بيان صحفى إن الاحتلال الإسرائيلى سيدفع ثمن جرائمه.مطالبة "بملاحقة قادة الاحتلال ولجم إرهابهم".

وأضافت أن شباب الانتفاضة سيواصلون مسيرتهم للدفاع عن شعبهم وأرضهم ولن تنال هذه الجرائم من عزيمة الشعب الفلسطينى الصامد المصمم على الحرية .

>