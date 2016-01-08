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الرئيس اليمنى السابق: لا تفاوض مع حكومة هادي

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الرئيس اليمنى السابق: لا تفاوض مع حكومة هادي الرئيس اليمنى السابق: لا تفاوض مع حكومة هادي
قال الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح اليوم الجمعة إنه لن يتفاوض مع حكومة خلفه عبد ربه منصور هادى ليثير الشكوك حول مصير المحادثات التى تستهدف إنهاء الصراع فى اليمن والمقرر أن تستأنف فى وقت لاحق هذا الشهر.

ويتمتع صالح بولاء وحدات من الجيش اليمنى رغم تنحيه عن السلطة قبل نحو أربع سنوات إثر احتجاجات على حكمه دامت عدة أشهر. وتحالف الرئيس السابق مع الحوثيين المدعومين من إيران فى مواجهة تحالف تقوده يحاول استعادة سلطة هادى.

وعقد طرفا الصراع أحدث جولة فى محادثات السلام فى ديسمبر كانون الأول الماضى لكنهما فشلا فى التوصل لحل سياسى ينهى القتال الذى أودى بحياة نحو ستة آلاف شخص. ومن المنتظر استئناف المفاوضات فى 14 يناير.

وقال صالح فى خطاب تلفزيونى فى قناة "اليمن اليوم" التابعة له "التفاوض مع النظام السعودى وليس مع المرتزقة الفارين من الأراضى اليمنية الذين يبحثون عن سلطة."

ومنذ مارس 2015 يقاتل التحالف الذى تتزعمه السعودية ويضم حلفاء من السنة ضد جماعة الحوثى الشيعية التى تسيطر على العاصمة صنعاء.

وقالت الأمم المتحدة إن مبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد موجود فى الرياض وسيسافر إلى صنعاء "قريبا".
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