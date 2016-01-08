أبرز النصائح الفعالة لزيادة الوزن.. البصل والأكل مع الأصدقاء

النحافة والضعف العام فى بنية الجسم مشكلة تواجه الكثير من الكبار وحتى الصغار، ولابد من البحث عن أسبابها، والبدء فى العلاج من ناحية، وتعديل النظام الغذائى من ناحية أخرى بما يتناسب مع طبيعة الحالة.>وأوضح الدكتور محمد عيسى، استشارى أمراض الباطنة، أن الكثير من الأسباب المرضية قد تعوق القدرة على زيادة الوزن، منها ضعف الامتصاص، أو الإصابة بمشكلة واضطراب بالغدة، أو سوء تغذية واضح لدى البعض، أو بذل الكثير من الحركة والمجهود مقابل القليل من السعرات الحرارية والطعام، وغيرها من الأسباب.

البصل والمقبلات.. أبرز النصائح لزيادة الوزن

>وتابع استشارى الباطنة حديثه موضحًا أن النظام الغذائى يمكن أن يساعد كثيرًا فى حل المشكلة لدى الكثير من المرضى، بجانب اكتشاف السبب المرضى ومحاولة علاجه، ولذا يقدم الدكتور محمد مجموعة من أهم النصائح الفعالة منها:

-تناول البصل خلال إحدى وجباتك اليومية، فهو يساعد على تنظيف البطن تماما، مما يساعد على فتح الشهية وزيادة النهم على الطعام وتناول كميات كبيرة منه.

>-اهتم بتناول طعامك وسط أصدقائك، أو مع أفراد عائلتك فى كل وجباتك، فهذا الجمع يفتح شهيتك ويجعلك تأكل دون أن تدرى الكمية التى تناولتها، كما يساعدك على التفكير فى أمور أخرى غير النحافة.

>- تناول المياه على مدار يومك، ولكن، عند تناولك لوجبتك لا تتناولها بلها ولا خلالها ولا بعدها إلا بمدة، حتى لا تسد شهيتك سريعا وتشعرك بالامتلاء.

>- أضف إلى المقبلات عناصر تجعلها غنية بالسعرات أى استبدل السلطات الخضراء بالسلطات الفاتحة للشهية كالسلطات السيزر والسلطات بالفراخ والخبز، و اجعل كل تركيزك على النشويات والسكريات والبروتين.

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