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بالفيديو - الشناوي يهاجم مجاهد ويعتذر رسميا عن عدم تولي منصب رئيس لجنة الحكام

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بالفيديو - الشناوي يهاجم مجاهد ويعتذر رسميا عن عدم تولي منصب رئيس لجنة الحكام بالفيديو - الشناوي يهاجم مجاهد ويعتذر رسميا عن عدم تولي منصب رئيس لجنة الحكام

اعتذر أحمد الشناوي رسميا عن عدم تولي منصب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري.

جمال علام رئيس اتحاد الكرة تحدث مع قناة الحياة 2 ليؤكد تولي الشناوي منصب رئيس لجنة الحكام قبل أن يتحدث الأخير في نفس البرنامج ويعتذر عن عدم شغل المنصب.

وقال أحمد الشناوي: "بشكل نهائي اتقدم باعتذاري عن عدم شغل منصب رئيس لجنة الحكام".

وأضاف في تصريحات مع قناة الحياة 2 "بعد حديثي مع اتحاد الكرة تراجعت عن الاعتذار ثم خرج أحمد مجاهد ليهاجمني في أحد البرامج! فلماذا هذا".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا بصفة نهائية اعتذر عن المهمة".

ووجه أحمد الشناوي رسالة قوية إلى أحمد مجاهد قائلا: "أنت لست خبيرا في التحكيم فلماذا تهاجمني من الأساس".

وأتم "سأذهب صباح يوم السبت إلى مقر اتحاد الكرة لحسم الأمر".

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فيديو اليوم السابع

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