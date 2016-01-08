الحزن يخيم على قرية العزية بأسيوط بعد تشييع جثمان شهيد الواجب بسيناء

خيم الحزن علي أهالى قرية العزية فى محافظة أسيوط ،اليوم، عقب تشييعهم جثمان أحمد على محمد شهيد الواجب الذى راح ضحية تفجير أمس فى شمال سيناء.إعلان - Ads إعلان - Ads
وشارك في تشييع الجثمان اللواء ماجد عبد الكريم سكرتيرعام محافظة أسيوط، وعدد من القيادات الشعبية والقبطية والتنفيذية .
وشارك في تشييع الجثمان اللواء ماجد عبد الكريم سكرتيرعام محافظة أسيوط، وعدد من القيادات الشعبية والقبطية والتنفيذية .
>وقال الشيخ رجب معجب أمام مسجد القرية ان الجميع فؤجئ بخبر استشهاده ووصول نعشه أمام منزله فكان ذلك صدمة للجميع .
وقال والد الشهيد، "ابني لم ينزل أخر أجازة لرؤيتى أو والدته ، ووعدها بالعمل خلال هذه الفترة حتى يتمكن من توفير مصاريف أشقائه".