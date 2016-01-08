أهالى دشنا يشيعون جثامين 4 شباب لقوا مصرعهم إثر تناولهم كبدة فاسدة بالجيزة

شيع أهالى قرية الفاوية والقرى المجاورة التابعة لمركز دشنا مساء اليوم، جثامين 4 شباب كانوا يعملون فى منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور بالجيزة، وتم العثور عليهم فى حالة تسمم بمحل سكنهم بالمنطقة، فيما تم نقل شخص آخر إلى المستشفى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وفاة 4 أشخاص بسبب تناولهم وجبة كبدة فاسدة من الشارع ببولاق الدكرور
وأفاد مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية فى محافظة الجيزة، تلقت بلاغا من أهالى منطقة صفط اللبن بالعثور على جثث 4 عمال من الشباب وهم، "محمد .م"، و"محمد .غ"، و"وليد .م"، و"عبد المنعم .أ" نتيجة تناولهم وجبة كبدة فاسدة من الشارع، مما أدى إلى إصابتهم بحالة تسمم.
>وفاة 4 أشخاص بسبب تناولهم وجبة كبدة فاسدة من الشارع ببولاق الدكرور