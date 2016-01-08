أهالى دشنا يشيعون جثامين 4 شباب لقوا مصرعهم إثر تناولهم كبدة فاسدة بالجيزة

شيع أهالى قرية الفاوية والقرى المجاورة التابعة لمركز دشنا مساء اليوم، جثامين 4 شباب كانوا يعملون فى منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور بالجيزة، وتم العثور عليهم فى حالة تسمم بمحل سكنهم بالمنطقة، فيما تم نقل شخص آخر إلى المستشفى.

وأفاد مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية فى محافظة الجيزة، تلقت بلاغا من أهالى منطقة صفط اللبن بالعثور على جثث 4 عمال من الشباب وهم، "محمد .م"، و"محمد .غ"، و"وليد .م"، و"عبد المنعم .أ" نتيجة تناولهم وجبة كبدة فاسدة من الشارع، مما أدى إلى إصابتهم بحالة تسمم.

وفاة 4 أشخاص بسبب تناولهم وجبة كبدة فاسدة من الشارع ببولاق الدكرور