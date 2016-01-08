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وزير خارجية السودان يصل القاهرة

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وزير خارجية السودان يصل القاهرة وزير خارجية السودان يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة وزير خارجية السودان الدكتور إبراهيم غندور،والوفد المرافق له في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام ، تلبية لدعوة من وزير الخارجية سامح شكرى، وذلك فى إطار آلية التشاور السياسى المستمر بين البلدين .

يلتقي غندور خلال زيارته نظيره المصري لبحث كافة الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها فى مختلف المجالات  فضلا عن مناقشة عددا من القضايا العربية والإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك ، بالإضافة إلى مناقشة التحضيرات المتعلقة باللجنة العليا الرئاسية المشتركة للبلدين.

ومن المقرر أن يشارك وزير خارجية السودان إبراهيم غندور، خلال زيارته لمصر فى اجتماعات الدورة غير العادية لوزراء الخارجية العرب، بعد غد الأحد، بالجامعة العربية، والتى دعت إليها المملكة العربية ، لبحث تداعيات الهجوم الذى تعرضت له سفارتها فى طهران وقنصليتها فى مشهد.

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