استبعاد عبد ربه من لقاء المصري

أكد مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي بنادي الإسماعيلي أن حسني عبد ربه لاعب خط وسط الفريق لن يشارك في لقاء المصري المقبل.

ويلاقي الإسماعيلي منافسه المصري يوم الأحد المقبل في إطار الجولة 13 من الدوري المصري بملعب الإسماعيلية.

وتعرض عبد ربه لإصابة برشح في الركبة أبعدته عن مران الخميس وكان من المفترض أن يتم تحديد إمكانية مشاركه بناء على تدريب يوم الجمعة.

وتحدث طبيب الدراويش لـFilGoal.com قائلا:"عبد ربه يعاني من إصابة برشح في الركبة التي أجرى بها عملية الرباط الصليبي".

وأردف"لذلك لن يكون قادرا على اللحاق بلقاء المصري".

وأتم"كذلك محمود حمد لن يكون بمقدوره المشاركة في المباراة لإصابته بشد عضلي".