بالصور.. صرف مخلفات سامة لبعض المصانع بنهر النيل فى كفر الشيخ

كارثة بيئية جديدة تضرب نهر النيل بقرية محلة بياى فى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تتمثل فى صرف بعض المصانع لمواد سامة وزيوت صناعية فى مصرف الرهاوى، أحد مصارف الصرف الصحى الذى يصل إلى فرع رشيد من نهر النيل.

وحسب رواية أهالى قرية محلة بياى بدسوق، فإنه قد فوجئوا بتراكم كميات من الزيوت وكلور أبيض وانتشار روائح كريه لمياه الشرب فى نهر النيل، ونفوق كميات كبيرة من الأسماك على طول وعرض نهر النيل بالقرية والقرى المجاورة لها المطلة على نهر النيل.

وقال هشام دراز، أحد أهالى قرية محلة بياى مركز دسوق كفر الشيخ، إن الظاهرة والكارثة البيئة دائما تظهر فى شهرى ديسمبر ويناير من كل عام، ورغم الاستغاثات لكل المسئولين سواء فى المحافظة أو وزارة الرى لم يتغير الأمر.

وأضاف هشام دراز أن كل سكان القرية والقرى المجاورة، يعانون من عدة مشكلات وأزمات بسبب هذه الكارثة، كما أن معظم السكان يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسى لهم، الأمر الذى يتسبب فى حرمانهم من الصيد نظرًا لنفوق الأسماك بسبب المواد السامة، كما يتسبب فى ارتفاع نسبة الفشل الكلوى والسرطان.

>وكشف دراز، أن المواد التى يتم صرفها تتسبب فى تلوث مياه الشرب، الأمر الذى يدفع بهم لشراء مياه الشرب وأجهزة فلاتر، رغم أن معظمهم من محدودى الدخل.

وأوضح هشام دراز أن الأزمة تسببت فى رفع أسعار المياه المعدنية فى القرى، علاوة على عدم قدرة الأهالى على الشراء، فالأسرة الواحدة تشترى فى الأسبوع من 50 إلى 70 جنيه مياه للشرب. وناشد أهالى القرى الحكومة برئاسة المهندس إسماعيل شريف بسرعة التدخل لإنقاذهم.

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