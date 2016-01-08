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وزير السياحة: حادث الغردقة سطو مسلح ولم تُحدد هوية المتهمين

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وزير السياحة: حادث الغردقة سطو مسلح ولم تُحدد هوية المتهمين وزير السياحة: حادث الغردقة سطو مسلح ولم تُحدد هوية المتهمين
قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن حادث الغردقة الذى وقع قبل قليل عبارة عن سطو مسلح من قِبَل شخصين، لم تُحَدَّد هويتهما بعد، وفقًا للمعلومات التى أشار إليها محافظ البحر الأحمر له خلال اتصال هاتفى معه.

وأشار زعزوع فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن قوات الأمن تصدت للشخصين، وقُتِلَ أحدهما وأصيب الآخر إصابات خطيرة، ويتم حاليا إسعاف 3 سائحين، سويديان ونمساوى، وأنه كلف مكتب وزارة السياحة بالغردقة بالتنسيق مع الشرطة لمتابعة الحادث.


>ننفرد بنشر صور جثتى إرهابيين حاولا استهداف فندق بالغردقة

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