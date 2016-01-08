عودة 13 صيادا مصريا من تونس بعد نجاح الخارجية فى الإفراج عنهم

استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الجمعة المجموعة الأولى من الصيادين المصريين وتضم 13 صيادًا قادمين من تونس بعد نجاح جهود وزارة الخارجية فى الإفراج عن 16 صيادًا، كان قد تم القبض عليهم منذ 26 يومًا على مركب صيد لدخولهم المياه الإقليمية التونسية.

وصرحت مصادر امنية بالمطار وصل الصيادين المصريين على الطائرة المصرية القادمة من تونس بوثائق سفر بعد نجاح السفارة المصرية بتونس مع السلطات التونسية فى الإفراج عن 16 صياداً، يمثلون طاقم مركب الصيد "أبو أشرف"، وقامت السفارة بحجز تذاكر سفر الصيادين المفرج عنهم، واستصدار وثائق سفر لهم لتيسير إجراءات ترحيلهم إلى القاهرة، وتقرر بقاء 3 أفراد آخرين من بينهم ربان السفينة، وذلك لتحديد جلسة فى المحكمة التونسية المختصة للنظر فى مخالفتهم قواعد دخول المياه الإقليمية التونسية، ومن المقرر أن تواصل السفارة متابعة جلسة المحكمة .

نقيب الصيادين: عودة المفرج عنهم بتونس خلال ساعات