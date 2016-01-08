تمارين الاسترخاء أفضل حل لتجنب التوتر والضغط العصبى فى ليلة الامتحان

تزداد حدة التوتر والقلق عند الطلاب ليلة الامتحان، ورغم رسائل الطمأنينة التى تحاول الأم توصيلها لابنها إلا أنها حالة طبيعية يصاب بها غالبية الطلاب نظرا للقلق من الامتحان والنتيجة.

تقول الدكتورة "جيهان محمد"، باحثة بقسم علم نفس جامعة عين شمس: "الرياضة لا تهدف إلى جسم مثالى فقط خالٍ من الأمراض العضوية ولكنها تفيد فى علاج بعض الأمراض النفسية عن طريق التأمل والاسترخاء".

وتضيف: "عندما تنقبض عضلات الجسم بشدة ويليها انبساط بطىء لنفس العضلات ينتج آلاف من الشحنات الكهربية تنتقل إلى "الهايبوثالاموس" وهو جزء فى المخ مسئول عن تقديم الاستجابات المناسبة للضغوط سواء كانت هذه الاستجابات نفسية أو سلوكية فتقوم الأجهزة الفسيولوجية بنقل الشحنات الكهربية إلى هذا الجزء فى المخ والذى يقوم بدوره فى إصابة الفرد بالتوتر، ومع حدوث تغيير فى حياة الإنسان يعمل على تقليل هذه الشحنات الكهربائية المتتالية وإرجاع الجسم إلى حالة الاتزان وهذا ما تحققه عملية الاسترخاء".

تبدأ تمارين الاسترخاء بشد عضلات اليدين حتى الشعور بالألم وزيادة النبض على طول الذراع ثم إرخائها وكذلك القدمين والرقبة، ثم نبدأ بالعد التنازلى من 100 بإنقاص 3 عدادات 100 – 97 – 94 – 91 وهكذا حتى الشعور بالإرهاق من التركيز الشديد.

ونضع قلم فى اليد اليمنى ونبدأ بالضغط عليه بقوة مع رفع الذراع إلى أعلى ومع الاستمرار فى الضغط والشد نقوم بالعد 10 – 20 -30 حتى نشعر بالألم وزيادة النبض فى الذراع، نرخى ضغط الأصابع على القلم ثم نرخى عضلات الذراع ببطء شديد، ونكرر هذا التمرين فى الذراع اليسرى بالتبادل مع اليمنى مرتين أو ثلاثة.