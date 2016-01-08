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"الداخلية": مقتل إرهابى فى حادث فندق الغردقة وإصابة الآخر

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"الداخلية": مقتل إرهابى فى حادث فندق الغردقة وإصابة الآخر "الداخلية": مقتل إرهابى فى حادث فندق الغردقة وإصابة الآخر
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه مساء اليوم الجمعة قام مجهولان بالتسلل والدخول إلى فندق ( بيلا فيستا ) بمدينة الغردقة ، عبر المطعم المطل على الشارع ، وهددا نزلاء الفندق بسلاح أبيض، حيث تصدت لهما القوات المكلفة بتأمين الفندق حال محاولتهما الهروب مما أدى إلى مصرع أحدهما ويدعى محمد حسن محمد محفوظ – مواليد 1994 – طالب – ومقيم بالجيزة ، وإصابة الآخر بإصابات بالغة .. وتبين حملهما لطبنجة صوت ، وسلاح أبيض .

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة 3 سائحين بجروح ( 2نمساوى ، 1 سويدى ) أثناء محاولة الجناه الهرب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث خرج أحدهم عقب تلقيه العلاج ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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