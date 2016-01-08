إصابة صاحب محل مجوهرات بطلق نارى إثر سطو مسلح بالمنوفية

نفذ منذ قليل مجهولون سطوا مسلحا على محل مجوهرات بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وأطلقوا الرصاص على مالكه، الأمر الذى أدى إلى إصابته بطلقة فى القدم وتم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود الديب مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز السادات يفيد تعرض محل مجوهرات بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية لسطو مسلح من قبل مجهولين، وقيامهم بإطلاق الرصاص على مالكه ميشيل نجاح، الأمر الذى أدى إلى إصابته بطلقة فى القدم، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.