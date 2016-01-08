إصابة صاحب محل مجوهرات بطلق نارى إثر سطو مسلح بالمنوفية

نفذ منذ قليل مجهولون سطوا مسلحا على محل مجوهرات بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وأطلقوا الرصاص على مالكه، الأمر الذى أدى إلى إصابته بطلقة فى القدم وتم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد مسعود الديب مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز السادات يفيد تعرض محل مجوهرات بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية لسطو مسلح من قبل مجهولين، وقيامهم بإطلاق الرصاص على مالكه ميشيل نجاح، الأمر الذى أدى إلى إصابته بطلقة فى القدم، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.