الإفراج عن شابين التقطا سيلفي مع حريق فندق العنوان

صرح سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أنه تم الإفراج عن الشابين اللذين التقطا صورة سيلفي مع حريق فندق العنوان والتي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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> وأشار سعادة النائب العام إلى ان النيابة العامة قررت بعد دراسة التحقيقات التي اجرتها مع الشابين والاطلاع على محتوى الصوره المنتشرة وملف القضية والاستماع الى شهود الضبط الإفراج عن الشابين وحفظ القضية لانتفاء القصد الجنائي لدى الشابين والذي يتطلبه القانون .

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> وناشد النائب العام أفراد المجتمع الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي والحرص على عدم نشر الإشاعات او التشهير بالغير او انتهاك حرية الاخرين حتى لا يقعوا تحت طائلة مساءلة القانون.