كما انفردت «ONA».. «الداخلية»: مقتل مسلح وإصابة آخر خلال محاولة اقتحام فندق بالغردقة

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل إحباط محاولة إرهابيين محاولة اقتحام فندق بالغردقة ، وقال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه مساء اليوم الجمعة 8 الجارى قام مجهولين بالتسلل والدخول إلى فندق ( بيلا فيستا ) بمدينة الغردقة عبر المطعم المطل على الشارع، وتهديد نزلاء الفندق بسلاح أبيض، حيث تصدت لهما القوات المكلفة بتأمين الفندق والخدمات الخارجية والتعامل معهما حال محاولتهما الهروب مما أدى إلى مصرع أحدهما ويدعى محمد حسن محمد محفوظ – مواليد 1994 – طالب – ومقيم بالجيزة ، وإصابة الأخر بإصابات بالغة.

وتبين حملهما لطبنجة صوت ، وسلاح أبيض ، وقد أسفر ذلك عن إصابة ثلاثة من السائحين بجروح ( 2نمساوى ، 1 سويدى ) أثناء محاولة الجناه الهرب ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث خرج أحدهم عقب تلقيه العلاج ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت «ONA» قد انفردت بنشر خبر مقتل أحد المسلحين وإصابة آخر، في الهجوم المسلح على أحد فنادق الغردقة.