أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

كما انفردت «ONA».. «الداخلية»: مقتل مسلح وإصابة آخر خلال محاولة اقتحام فندق بالغردقة

Google+ Print
كما انفردت «ONA».. «الداخلية»: مقتل مسلح وإصابة آخر خلال محاولة اقتحام فندق بالغردقة كما انفردت «ONA».. «الداخلية»: مقتل مسلح وإصابة آخر خلال محاولة اقتحام فندق بالغردقة

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل إحباط محاولة إرهابيين محاولة اقتحام فندق بالغردقة ، وقال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية،  أنه مساء اليوم الجمعة 8 الجارى قام مجهولين بالتسلل والدخول إلى فندق ( بيلا فيستا ) بمدينة الغردقة عبر المطعم المطل على الشارع، وتهديد نزلاء الفندق بسلاح أبيض، حيث تصدت لهما القوات المكلفة بتأمين الفندق والخدمات الخارجية والتعامل معهما حال محاولتهما الهروب مما أدى إلى مصرع أحدهما ويدعى محمد حسن محمد محفوظ – مواليد 1994 – طالب – ومقيم بالجيزة ، وإصابة الأخر بإصابات بالغة.

 وتبين حملهما لطبنجة صوت ، وسلاح أبيض ، وقد أسفر ذلك عن إصابة ثلاثة من السائحين بجروح ( 2نمساوى ، 1 سويدى ) أثناء محاولة الجناه الهرب ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث خرج أحدهم عقب تلقيه العلاج ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت «ONA» قد انفردت بنشر خبر مقتل أحد المسلحين وإصابة آخر، في الهجوم المسلح على أحد فنادق الغردقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا