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وصول الدفعة الأولى من الصيادين المصريين بعد إفراج تونس عنهم

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وصول الدفعة الأولى من الصيادين المصريين بعد إفراج تونس عنهم وصول الدفعة الأولى من الصيادين المصريين بعد إفراج تونس عنهم

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، المجموعة الأولى من الصيادين المصريين وتضم 13 صيادًا قادمين من تونس بعد نجاح جهود وزارة الخارجية في الإفراج عن 16 صيادًا كان قد تم القبض عليهم منذ 26 يومًا على مركب صيد لدخولهم المياه الإقليمية التونسية.

 

وصرحت مصادر أمنية بالمطار وصل الصيادين المصريين علي الطائرة المصرية القادمة من تونس بوثائق سفر بعد نجاح السفارة المصرية بتونس مع السلطات التونسية في الإفراج عن 16 صياداً يمثلون طاقم مركب الصيد “أبو أشرف”، وقامت السفارة بحجز تذاكر سفر الصيادين المفرج عنهم، واستصدار وثائق سفر لهم لتيسير إجراءات ترحيلهم إلى القاهرة ، وتقرر بقاء 3 أفراد آخرين من بينهم ربان السفينة ، وذلك لتحديد جلسة فى المحكمة التونسية المختصة للنظر فى مخالفتهم قواعد دخول المياه الإقليمية التونسية ، ومن المقرر ان تواصل السفارة متابعة جلسة المحكمة .

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