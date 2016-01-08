أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

طريقة من أجل التخلص من الشعر الأبيض نهائيا

  • الصحة
  • 1 ألف
Google+ Print
طريقة من أجل التخلص من الشعر الأبيض نهائيا طريقة من أجل التخلص من الشعر الأبيض نهائيا

الشعر الأبيض يدل على الوقار و معاناة الرجل أو المرأة في حياتها، و كم من الكفاح، و يذكرة بالأيام التي مضت، إضافة إلى التجاعيد التي تظهر على البشرة، و لكن المشكلة ليست في ظهور الشيب أو الشعر الأبيض، بالنسبة إلى كبار السن، إنما المشكلة في ظهور الشعر الأبيض، إلى بعض الشباب و الفتيات، و لعل ذلك ما يزعج بحق، خصوصا و أن ذلك يسبب إحراج لهم في بعض المواقف، لذلك هذه الطريقة سوف تخلصك من ظهور الشعر الأبيض نهائيا.

كل ما عليك هو أن تحضر قطعة خميرة، و تضعها في كوب ماء دافي، و تأكد أنه دافئ، و ليس ساخنا، و تناول الخميرة بالماء أي كوب يوميا بعد الإستيقاظ مباشرة من النوم صباحا، و المعروف أن الخميرة تجدد الخلايا و خصوصا خلايا الشعر، و بذلك فهو يعمل على تجديد الخلايا، و جعلها تتغير إلى اللون الأسود المعروف، هذا بخلاف فوائد الخميرة العديدة جدا، و الخميرة بالطبع يمكنك شرائها من أي عطار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر

تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي

تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات

المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات