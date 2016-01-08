طريقة من أجل التخلص من الشعر الأبيض نهائيا

الشعر الأبيض يدل على الوقار و معاناة الرجل أو المرأة في حياتها، و كم من الكفاح، و يذكرة بالأيام التي مضت، إضافة إلى التجاعيد التي تظهر على البشرة، و لكن المشكلة ليست في ظهور الشيب أو الشعر الأبيض، بالنسبة إلى كبار السن، إنما المشكلة في ظهور الشعر الأبيض، إلى بعض الشباب و الفتيات، و لعل ذلك ما يزعج بحق، خصوصا و أن ذلك يسبب إحراج لهم في بعض المواقف، لذلك هذه الطريقة سوف تخلصك من ظهور الشعر الأبيض نهائيا.

كل ما عليك هو أن تحضر قطعة خميرة، و تضعها في كوب ماء دافي، و تأكد أنه دافئ، و ليس ساخنا، و تناول الخميرة بالماء أي كوب يوميا بعد الإستيقاظ مباشرة من النوم صباحا، و المعروف أن الخميرة تجدد الخلايا و خصوصا خلايا الشعر، و بذلك فهو يعمل على تجديد الخلايا، و جعلها تتغير إلى اللون الأسود المعروف، هذا بخلاف فوائد الخميرة العديدة جدا، و الخميرة بالطبع يمكنك شرائها من أي عطار.

شبكةعيونالإخبارية

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