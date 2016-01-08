تقرير – بسبب صلاح.. ارتفاع نسبة المصريون في صفحة روما بـ444%

أصدر نادي روما تقريرا مفصلا عن أبرز 10 أرقام حققتها صفحاته في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2015 والتي شهدت زيادة عدد المصريين بشكل كبير نظرا لانضمام محمد صلاح.

وانضم صلاح لروما قادما من تشيلسي بعد نهاية تعاقده مع فيورنتينا خلال الصيف الماضي.

وأوضحت الأرقام أن نسبة إعجاب المصريين بصفحة روما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ارتفعت بنسبة 444% بعد انتقال صلاح للذئاب.

ويستعرض FilGoal.com الأرقام التي نشرها موقع روما الرسمي.

** في عام 2015 حصل روما على 3,066,408 متابع جديد بنسبة زيادة وصلت إلى 59.4% عن عام 2014، وأصبح الفريق الإيطالي يمتلك 8,224,743 متابع عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي.

** صفحة روما بموقع "إنستجرام" هي الأكثر نموا في عام 2015 بعدما حصلت على 307,000 متابع جديد بنسبة زيادة 172% في آخر 12 شهرا، وأنهى النادي العام المنصرم بوجود 485,000 متابع إجمالا.

** حصل روما على 2,010,927 متابع جديد عبر صفحة "فيسبوك" بنسبة زيادة 47%، وانتهى العام بوجود 6,269,141 بشكل عام لتكون هي ثالث أكبر صفحة لأي نادي في إيطاليا للمرة الأولى.

** أكثر منشور تم رؤيته عبر صفحة "فيسبوك" كانت الصورة التي تجمع بين قائد الفريق فرانشيسكو توتي وليونيل ميسي لاعب برشلونة بعدما رأه 11,300,000.

** لأول مرة إيطاليا لا تمتلك أكبر عدد من المتابعين لصفحة روما على "فيسبوك" فقد أزاحتها مصر بسبب انضمام محمد صلاح، وارتفعت نسبة المصريين خلال عام 2015 بنسبة 444%، ويأتي بعد ذلك إيطايا وإندونيسيا كثاني وثالث أكثر متابعين للصفحة.

** مصر هي أكبر دولة نموا في عدد المتابعين لصفحة روما على "فيسبوك" ويأتي بعدها العراق الذي زاد عدد متابعيه بنسبة 57%، ثم الجزائر 55%، وتايلاند 50%.

** في عام 2015 اجتاز روما عدد المليون متابع في مختلف حساباته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بفضل تدشين عددا من الحسابات باللغات الإنجليزية، الإندونيسية، البرتغالية، العربية، والإسبانية.

وحصل روما بشكل عام في "تويتر" على 428,000 متابع جديد، بنسبة زيادة بلغت 71.5%.

** أشهر تغريدة لحساب روما بموقع "تويتر" كانت من نصيب الحساب الإنجليزي في اليوم التالي لتسجيل أليساندرو فلورينزي لهدفه الرائع في شباك برشلونة.

وتم إعادة نشر التغريدة من قبل 5,337، وأعجب بها 3,608 فرد.

** بدأ روما عام 2015 وهو يتواصل مع جمهور باللغتين الإيطالية والإنجليزية فقط، الآن لديه صفحات تتحدث بالعربية، الإسبانية، البرتغالية، الإندونيسية، الصينية، والتايلاندية.

** قام روما بتجديد موقعه الرسمي في الثامن من شهر ديسمبر الماضي، وفي اليوم الأخير من الشهر ذاته ارتفع عدد متابعي الموقع أكثر من شهري أكتوبر ونوفمبر مجتمعين.

بالإضافة لقضاء الجمهور لوقت أطول على الموقع أكثر من أي وقت مضى في تاريخه.