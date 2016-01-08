سقوط عدد من أبراج الضغط العالى بالعراق بسبب سوء الأحوال الجوية

> تسببت الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية فجر اليوم الجمعة فى سقوط عدد من أبراج خط استيراد الطاقة الكهربية ذات الضغط العالى (ميرساد - ديالى) وخروج الخط من الخدمة وفقدان الشبكة الوطنية 400 ميجاوات.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية مصعب المدرس- فى تصريح صحفي- أن منظومة الكهرباء الوطنية فقدت مايقارب 3500 ميجاوات من الطاقة الكهربية بسبب شح الوقود وانخفاض ضغط الغاز وخروج خط استيراد الطاقة (ميرساد - ديالى) من الخدمة.

وأضاف: أن انتاج منظومة الكهرباء الوطنية العراقية انخفض إلى مايقارب 10000 ميجاوات بعد توقف الوحدات التوليدية فى عدد من المحطات بسبب نقص وقود التشغيل.

ويعانى العراق من أزمة طاقة كهربية ينتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدنى أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط قرابة 90% من إيرادات الموازنة الاتحادية لعام 2015م ،إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التى أضرت بشبكة الكهرباء فى العراق، وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التى تسد فجوة انقطاع التيار، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.

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