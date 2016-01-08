كى مون يعتبر أن استخدام القنابل العنقودية يمكن أن يعتبر جريمة حرب

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الجمعة من ان استخدام القنابل العنقودية لقصف المناطق السكنية فى اليمن "يمكن ان يعتبر جريمة حرب.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت انها تلقت "معلومات مقلقة" عن استخدام هذا النوع من القنابل خلال قصف جرى فى السادس من يناير الحالى قام به الائتلاف العربى بقيادة السعودية على صنعاء الواقعة تحت سلطة المتمردين الحوثيين.

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