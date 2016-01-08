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أخبار الأردن اليوم.. جمعية الإخوان بالأردن تختار فوزى الذنيبات رئيسًا

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أخبار الأردن اليوم.. جمعية الإخوان بالأردن تختار فوزى الذنيبات رئيسًا أخبار الأردن اليوم.. جمعية الإخوان بالأردن تختار فوزى الذنيبات رئيسًا
ركزت أخبار الأردن اليوم، على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، أعلنت جمعية الإخوان الجديدة فى الأردن، والتى انفصلت عن فرع الجماعة الأصلى، فوزى عبد المجيد الذنيبات، المراقب العام السابق لإخوان الأردن بمنصب رئيس جمعية الإخوان الجديدة.

وانتخب أعضاء مجلس شورى الجمعية الجديدة للإخوان، الأعضاء الخمسة المكملين لعضوية المجلس، لتكون أول جمعية منفصلة عن الإخوان تشكل هيكلاً تأسيسيًا.

وتعد جمعية الإخوان، هى الجمعية التى حصلت على تراخيص من الأردنية، على عكس جماعة الإخوان بالأردن، والتى يتزعمها همام سعيد المراقب العام الحالى لإخوان الأردن.

ومن أخبار الأردن اليوم أيضًا، استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وحلمى النمنم وزير الثقافة أول رحلة طيران منتظم مباشر بين عمان وشرم الشيخ. الطائرة التابعة لإحدى شركات السياحة الأردنية "دالاس"، حملت على متنها 140 سائحًا أردنيًا وسفير فى عمان ولجنة برلمانية أردنية يترأسها رئيس لجنة السياحة والثقافة.

وتعتبر هذه الرحلة أول رحلات هذه الشركة بين الأردن وشرم الشيخ، وتنطلق رحلتان أسبوعيًا من عمان إلى شرم الشيخ كمرحلة أولى، تزيد إلى 4 رحلات فى الموسم الصيفى تمهيدًا لانطلاق رحلات يومية.

وأعلن رئيس لجنة السياحة بالبرلمان الأردنى تضامن بلاده حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب مصر، وشكر الوزير والمحافظ على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيرًا إلى أن هذه باكورة رحلات الشركة.

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مصر 365

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