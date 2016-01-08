وزارة الخارجية المغربية تدين التفجير الإرهابى فى مدينة زليتن بليبيا

> عبرت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة للتفجير الإرهابى الذى استهدف أمس الخميس مركزا لتدريب الشرطة فى مدينة زليتن غربى ليبيا، وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وكذا عن تضامنها مع الشقيقة ليبيا إزاء هذا العمل الإجرامى الآثم الذى يسعى إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد وتقويض كل الجهود الرامية إلى توحيد الصف الليبى.

وذكر بيان لوزارة الشئون الخارجية والتعاون المغربية، اليوم الجمعة، أن المملكة المغربية تتقدم بأحر التعازى وأصدق المواساة لأسر الضحايا وبتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مجددة دعوتها إلى جميع الأطراف الليبية بمختلف مكوناتها من أجل العمل على درء كل الخلافات وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، لوضع حد لحالة الفوضى الأمنية التى تغذى التطرف والإرهاب فى البلاد.

وأوضح البيان أن المرحلة الدقيقة التى تجتازها ليبيا تقتضى من سائر الأطراف فى البلاد الإسراع فى تنفيذ ما تم التوافق عليه فى الصخيرات فى 17 ديسمبر من السنة الماضية، بمباركة دولية ودعم من أشقاء وأصدقاء ليبيا، من خلال التوقيع على الاتفاق السياسى الذى أضحى أكثر من أى وقت مضى فرصة وخيارا لا رجعة فيه من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، والحيلول دون بلوغ الأوضاع حالة الانهيار، وكذا من أجل ضمان حق الشعب الليبى فى الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعاته نحو النماء والازدهار وبناء دولة المؤسسات واجتثاث آفة الإرهاب التى تهدد سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وكيانها الوطنى.

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