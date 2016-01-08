معتز عبد الفتاح عن أنباء اختطاف 22 مصري بليبيا : «لقمة العيش صعبة»

علق الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على الأنباء المتداولة حول اختطاف تنظيم “داعش” الإرهابي، لـ 22 مصريًا في ليبيا، قائلًا :” ليبيا خطر وأجوائها الأمنية غير مستقرة ويجب عدم السفر إلى هناك في الوقت الراهن”.

وأضاف عبد الفتاح، خلال برنامجه “90 دقيقة”، على قناة “المحور”، أنه لن يستطيع معاتبه أي من الأشخاص عند سفرهم إلى ليبيا من أجل البحث عن لقمة العيش ولكن يجب تدارك الموقف وخاصة في الوقت الراهن بسبب الأجواء الأمنية غير المستقرة .

وتابع :” نرجو من وزارة الخارجية أن يبذلوا كل ما في وسعهم من أجل إعادة المصريين وحمايتهم”.

واستنكر أهالي الشباب المخطوفين في ليبيا ، خلال مداخلات هاتفية في نفس البرنامج ، مؤكدين أن ما حدث لذويهم ليس احتجاز من قبل السلطات الليبية ولكن هو اختطاف من قبل الجماعات المسلحة.